СК раскрыл изнасилование и убийство женщины на кладбище 20-летней давности

В Кузбассе пришедшая на кладбище россиянка подверглась изнасилованию и рассталась с жизнью.

Источник: Аргументы и факты

В Кемеровской области раскрыли преступление, которое произошло 20 лет назад в Беловском районе. Информацию предоставили в региональном Следственном Комитете РФ.

По информации следствия, в марте 2006 года, обвиняемый, которому было 23 года, находясь под воздействием алкоголя и токсических веществ, совершил нападение на 54-летнюю женщину, посетившую кладбище. Он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении жертвы, а затем, стремясь избежать ответственности за содеянное, нанес многочисленные колотые раны в область шеи, груди и живота. Из-за полученных ранений женщина рассталась с жизнью.

Генетическая экспертиза позволила установить ДНК преступника. Сравнение полученного профиля с данными лиц, ранее интересовавшими правоохранительные органы, помогло установить личность подозреваемого.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 16,5 года заключения в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что на Урале двое мужчин предстанут перед судом за убийства 17-летней давности.