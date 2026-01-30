СК раскрыл изнасилование и убийство женщины на кладбище 20-летней давности

По информации следствия, в марте 2006 года, обвиняемый, которому было 23 года, находясь под воздействием алкоголя и токсических веществ, совершил нападение на 54-летнюю женщину, посетившую кладбище. Он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении жертвы, а затем, стремясь избежать ответственности за содеянное, нанес многочисленные колотые раны в область шеи, груди и живота. Из-за полученных ранений женщина рассталась с жизнью.