Жительница Амурской области задушила собственного ребенка

Женщина убила малолетнего сына в городе Шимановске Амурской области. Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону.
— Следствием установлено, что 29 января 2026 года в вечернее время подозреваемая, находясь у себя дома в городе Шимановске, совершила убийство путем удушения своего сына, — добавили в Telegram-канале.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Накануне мужчина, убивший свою пятимесячную дочь в Люберцах из-за ее плача, признал вину в преступлении. Это произошло на судебном заседании.
До этого пьяный бизнесмен порезал горло жене и попытался убить 14-летнего сына в квартире в Москве. Пострадавшие выжили, они смогли спастись. «Вечерняя Москва» собрала подробности этого происшествия.