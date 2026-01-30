Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Амурской области задушила собственного ребенка

Женщина убила малолетнего сына в городе Шимановске Амурской области. Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону.

Женщина убила малолетнего сына в городе Шимановске Амурской области. Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону.

— Следствием установлено, что 29 января 2026 года в вечернее время подозреваемая, находясь у себя дома в городе Шимановске, совершила убийство путем удушения своего сына, — добавили в Telegram-канале.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Накануне мужчина, убивший свою пятимесячную дочь в Люберцах из-за ее плача, признал вину в преступлении. Это произошло на судебном заседании.

До этого пьяный бизнесмен порезал горло жене и попытался убить 14-летнего сына в квартире в Москве. Пострадавшие выжили, они смогли спастись. «Вечерняя Москва» собрала подробности этого происшествия.