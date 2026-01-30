Помощники хокимов снова в центре скандала: очередное задержание в Наманганской области

На фоне регулярных сообщений о подобных задержаниях складывается ощущение, что на эти должности порой подбирают людей, готовых на всё. Практически не проходит и пары недель без очередного громкого случая с участием помощников хокимов, что всё чаще поднимает вопрос: не пора ли пересмотреть сам институт этой должности, которая за последнее время оказалась серьёзно дискредитированной.
По данным правоохранительных органов, в этот раз помощник хокима получил 4 500 долларов за обещание оформить и передать предпринимателю 90 соток земли из государственного резерва для последующего строительства свадебного зала, а также за подготовку всех необходимых документов.
Однако выполнить взятые на себя обязательства он так и не смог. В момент, когда чиновник возвращал часть полученной суммы — 1 млн 200 тысяч сумов из ранее полученных 4 500 долларов, он был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности и Департамента при Генеральной прокуратуре.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения). Ведутся следственные действия.