Помощники хокимов снова в центре скандала: очередное задержание в Наманганской области

На фоне регулярных сообщений о подобных задержаниях складывается ощущение, что на эти должности порой подбирают людей, готовых на всё. Практически не проходит и пары недель без очередного громкого случая с участием помощников хокимов, что всё чаще поднимает вопрос: не пора ли пересмотреть сам институт этой должности, которая за последнее время оказалась серьёзно дискредитированной.