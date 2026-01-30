Уголовное дело возбуждено после жалоб на управляющую компанию Волгодонска

Поводом для проверки стала публикация в СМИ о проблемах с лифтовым оборудованием в одном из жилых домов города. Согласно материалам, из-за неисправных лифтов житель дома — ветеран СВО, получивший ранение, — фактически оказался заперт в собственной квартире.
В здании также проживают пожилые граждане и инвалиды, для которых подъем по лестнице крайне затруднителен. В публикации отмечается бездействие управляющей компании, которая не предприняла мер для оперативного устранения поломок.
Следственный отдел по городу Волгодонск СУ СК по Ростовской области возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Расследование находится под контролем следственного управления.