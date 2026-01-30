Ричмонд
Водителю избрали меру пресечения после смертельной аварии в Ольхонском районе

Внедорожник зацепился за разлом льда и перевернулся на крышу, погибла 75-летняя женщина.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Водителю внедорожника, не справившегося с управлением, избрали меру пресечения после смертельной аварии в Ольхонском районе. Напомним, автомобиль зацепился за разлом льда и перевернулся на крышу, погибла 75-летняя женщина-турист из Китая, еще трое получили травмы.

Внедорожник перевернулся на крышу. Прокуратура Иркутской области.

Было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В качестве подозреваемого задержали 41-летнего жителя Хужира, именно он находился за рулем.

— По версии следствия, он возил туристов без какого-либо официального оформления, не имея водительских прав. Также проигнорировал все знаки, запрещающие выезжать на лед, а в салоне не было ремней безопасности, — рассказывают в прокуратуре и СУ СКР региона.

Мужчина был задержан, ему предъявили обвинение. 30 января стало известно о том, какую меру пресечения избрал суд. Водителю запрещены определенные действия на два месяца.

Ранее КП-Иркутск вместе с юристом разбиралась, какое наказание грозит предполагаемому виновнику аварии.