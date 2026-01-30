В Приморье прокуратура взыскала с дроппера украденные у пенсионерки деньги

Прокуратура Ленинского района Владивостока добилась через суд возврата крупной суммы, которую пенсионерка перевела мошенникам. Деньги взыскали с дроппера — человека, предоставившего злоумышленникам свой банковский счет.
В декабре 2023 года жительница Владивостока, поверив обману, перевела свыше 400 тысяч рублей на счет, оформленный на 40-летнего жителя Уссурийска. Мужчина сознательно предоставил свою карту для проведения незаконных операций.
Прокуратура района подала иск в суд о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Уссурийский районный суд полностью удовлетворил требования, постановив взыскать с ответчика более 430 тысяч рублей. Также суд назначил выплату процентов за пользование чужими денежными средствами.
Исполнение судебного решения взято на особый контроль прокуратурой.