В Приморье прокуратура взыскала с дроппера украденные у пенсионерки деньги

Прокуратура района подала иск в суд о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Уссурийский районный суд полностью удовлетворил требования, постановив взыскать с ответчика более 430 тысяч рублей. Также суд назначил выплату процентов за пользование чужими денежными средствами.