Избрана мера пресечения виновнику смертельного ДТП с туристами на Байкале

В Иркутской области избрали меру пресечения водителю, опрокинувшему УАЗ с туристами на льду Байкала. Об этом сообщили в прокуратуре и СК региона.
По данным ведомств, 41-летнему водителю, допустившему смертельное ДТП, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца.
По данным следствия, 28 января житель Хужира на своем автомобиле УАЗ с целью получения дохода и не имея водительских прав организовал перевоз по льду Байкала группу из 10 иностранных туристов. Он проигнорировал знаки, запрещающие выезд на лед, не обеспечил использования ремней безопасности в салоне внедорожника. В какой-то момент машина наехала на трещину во льду и перевернулась. В результате от травм скончалась 75-летняя туристка.
Водителю предъявили обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ.