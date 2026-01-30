Ричмонд
Избрана мера пресечения виновнику смертельного ДТП с туристами на Байкале

В результате ДТП погибла 75-летняя женщина.

Источник: Следственный комитет РФ

В Иркутской области избрали меру пресечения водителю, опрокинувшему УАЗ с туристами на льду Байкала. Об этом сообщили в прокуратуре и СК региона.

По данным ведомств, 41-летнему водителю, допустившему смертельное ДТП, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца.

По данным следствия, 28 января житель Хужира на своем автомобиле УАЗ с целью получения дохода и не имея водительских прав организовал перевоз по льду Байкала группу из 10 иностранных туристов. Он проигнорировал знаки, запрещающие выезд на лед, не обеспечил использования ремней безопасности в салоне внедорожника. В какой-то момент машина наехала на трещину во льду и перевернулась. В результате от травм скончалась 75-летняя туристка.

Водителю предъявили обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ.