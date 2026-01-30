Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области СК назвал основную версию гибели ребенка в колодце

В Нязепетровске продолжается расследование гибели девятилетнего школьника в колодце со сточными водами. В региональном управлении СК подтвердили версию о том, что ребенок угодил в люк, срезая дорогу домой.

Источник: t.me/su_skr74

«Был ли это привычный путь мальчика из школы — то есть проходил ли он все время мимо этого колодца, еще предстоит установить — точно сказать не могу, — рассказала aif.ru представитель челябинского СК Анастасия Шапкина. Но он мог сократить путь домой. Наверное, можно было пройти по-разному».

Сейчас следователи опрашивают родственников погибшего. В отношении ответственных за содержание коммунальных сетей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Как уже писала «РГ», после трагедии в Нязепетровске в регионе по поручению губернатора Алексея Текслера будет проверена вся инфраструктура ЖКХ. Колодец, оказавшийся на пути ребенка, оказался бесхозным. Его построили еще в советское время. Однако для каких целей, специалисты сообщить затруднились.