В Зиминском районе столкновение грузовиков унесло жизнь человека

В Зиминском районе столкновение грузовиков унесло жизнь человека. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Авария со смертельным исходом произошла вчера днем на подъезде к станции Перевоз в Зиминском районе. По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля «ГАЗ-66», выезжая со второстепенной дороги, не уступил путь самосвалу HOWO, что привело к столкновению.

В кузове «ГАЗа» находились монтеры железнодорожных путей. В результате ДТП двое пассажиров 30 и 53 лет получили травмы, а 42-летний мужчина скончался в медицинском учреждении. Водители обоих транспортных средств не пострадали.

По факту аварии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.