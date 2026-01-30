В Зиминском районе столкновение грузовиков унесло жизнь человека

Авария со смертельным исходом произошла вчера днем на подъезде к станции Перевоз в Зиминском районе. По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля «ГАЗ-66», выезжая со второстепенной дороги, не уступил путь самосвалу HOWO, что привело к столкновению.