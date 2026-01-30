Инженера будут судить за столкновение самолета с тягачом в аэропорту Иркутска

Ранее агентство сообщало, что сотрудники СК продолжают расследование падения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Тынде Амурской области, произошедшего в июле 2025 года. В январе на пресс-конференции ТАСС руководитель отдела криминалистики ВМ СУ на транспорте СК РФ Станислав Асташенко рассказал, что воздушное судно летело на 500 метров ниже безопасного уровня, основная версия крушения — ошибка пилотов.