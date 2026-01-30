Инженера будут судить за столкновение самолета с тягачом в аэропорту Иркутска

IrkutskMedia, 30 января. Инженер аэродромной службы аэропорта Иркутска предстанет перед судом. Его обвиняют в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности крупный ущерб. Инцидент произошел в ноябре 2024 года.
Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно при буксировке самолетным тягачом, из-за необработки
искусственного покрытия рулежной дорожки и места стоянки, совершило накат на тягач и столкнулось с ним.
В результате самолет получил повреждения, ущерб превысил 1,7 млн рублей. Установлено, что обвиняемый, в силу занимаемой должности, был обязан контролировать состояние покрытия взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее агентство сообщало, что сотрудники СК продолжают расследование падения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Тынде Амурской области, произошедшего в июле 2025 года. В январе на пресс-конференции ТАСС руководитель отдела криминалистики ВМ СУ на транспорте СК РФ Станислав Асташенко рассказал, что воздушное судно летело на 500 метров ниже безопасного уровня, основная версия крушения — ошибка пилотов.