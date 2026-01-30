Ричмонд
В Уфимском районе нашли тело пропавшего в 2024 году мужчины

Пропавший 46-летний мужчина найден погибшим.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершились поиски 46-летнего Александра Яковлева, жителя села Шемяк Уфимского района, который пропал еще 15 декабря 2024 года.

Как сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина был найден погибшим. В день исчезновения он был одет в женский бежевый пуховик.

По факту обнаружения тела начата проверка. Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства гибели жителя Башкирии.

