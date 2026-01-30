Участнице аферы с похищением подростка в Красноярске предъявили обвинение

Девушка, которую задержали вместе с сыном бизнесмена из Красноярска, получила за «похищение» 31 тысячу рублей. Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
18-летней жительнице Сургута предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Девушка вступила в преступный сговор с мошенниками и выполняла их указания.
22 января она пришла домой к 14-летнему юноше, откуда ими были похищены более 2,5 миллиона рублей. После девушка встретилась с курьером и передала ему деньги — себе она оставила 31 тысячу рублей.
Далее они пошли в арендованную неизвестными квартиру, где ждали дальнейших указаний — в это время отцу подростка поступали угрозы и требования заплатить выкуп.
Девушка утверждает, что тоже стала жертвой аферистов — ее убедили, что она проходит обучение в школе специальных служб и операция идет под контролем силовиков, уточнили в публикации.
22 января 14-летний подросток из Красноярска ушел с незнакомкой, после чего его отцу начали приходить сообщения с требованиями заплатить выкуп. Подробнее об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».