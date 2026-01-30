В Самаре обсудят продление ареста обвиняемой в убийстве экс-главы города

Екатерину Тархову задержали и арестовали в начале февраля прошлого года после исчезновения бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Следствие обнаружило в их квартире жировую ткань и кровеносные сосуды пропавших. На камеры видеонаблюдения в доме Виктора и Натальи Тарховых попала Екатерина Тархова, которая выносила из квартиры бочки для отходов.