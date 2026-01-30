Ричмонд
Суд обязал убрать незаконно построенные мосты на мысе Саган-Хушун на Ольхоне

Работы проводились в 2024 году на территории археологического памятника без согласований.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Суд постановил убрать незаконно установленные подвесные мосты на мысе Саган-Хушун острова Ольхон. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, эти работы проводились в 2024 году на территории археологического памятника без согласований и проектной документации, что является нарушением закона об охране культурного наследия.

— Ранее за эти нарушения организацию-подрядчик уже оштрафовали, а также было заведено уголовное дело. Теперь суд обязал убрать все самовольно построенные конструкции, — говорится в сообщении ведомства.

После вступления решения в силу за его исполнением проследит прокуратура.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что водителю внедорожника, не справившегося с управлением, избрали меру пресечения после смертельной аварии в Ольхонском районе. Напомним, автомобиль зацепился за разлом льда и перевернулся на крышу, погибла 75-летняя женщина-турист из Китая.