Суд обязал убрать незаконно построенные мосты на мысе Саган-Хушун на Ольхоне

Суд постановил убрать незаконно установленные подвесные мосты на мысе Саган-Хушун острова Ольхон. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, эти работы проводились в 2024 году на территории археологического памятника без согласований и проектной документации, что является нарушением закона об охране культурного наследия.
— Ранее за эти нарушения организацию-подрядчик уже оштрафовали, а также было заведено уголовное дело. Теперь суд обязал убрать все самовольно построенные конструкции, — говорится в сообщении ведомства.
После вступления решения в силу за его исполнением проследит прокуратура.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водителю внедорожника, не справившегося с управлением, избрали меру пресечения после смертельной аварии в Ольхонском районе. Напомним, автомобиль зацепился за разлом льда и перевернулся на крышу, погибла 75-летняя женщина-турист из Китая.