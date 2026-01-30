Суд обязал убрать незаконно построенные мосты на мысе Саган-Хушун на Ольхоне

Суд постановил убрать незаконно установленные подвесные мосты на мысе Саган-Хушун острова Ольхон. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, эти работы проводились в 2024 году на территории археологического памятника без согласований и проектной документации, что является нарушением закона об охране культурного наследия.