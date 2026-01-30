На Алтае арестовали подозреваемую в покушении на теракт

Кроме того, на следующий день девушка, разбив окно служебного кабинета, расположенного на первом этаже одного из административных зданий, совершила его поджог с применением горюче-смазочных материалов. Ее задержали в результате совместных действий оперативных сотрудников управления ФСБ и центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю.