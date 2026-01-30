Ричмонд
На Алтае арестовали подозреваемую в покушении на теракт

БАРНАУЛ, 30 января. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение 20-летней жительнице Барнаула в покушении на теракт. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю.

Источник: РИА "Новости"

По версии правоохранителей, обвиняемой позвонила незнакомка с предложением о прохождении бесплатной медицинской помощи, после чего попросила продиктовать код из СМС. Спустя некоторое время с девушкой связался другой неизвестный, сообщивший, что ее аккаунт в многофункциональном центре взломали злоумышленники.

«Девушку заставили оформить несколько кредитов и перевести деньги на указанный мошенниками счет. Действуя по указанию “кураторов”, фигурантка подожгла релейный шкаф на железнодорожных путях, расположенных на проспекте Космонавтов в городе Барнауле», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, на следующий день девушка, разбив окно служебного кабинета, расположенного на первом этаже одного из административных зданий, совершила его поджог с применением горюче-смазочных материалов. Ее задержали в результате совместных действий оперативных сотрудников управления ФСБ и центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю.