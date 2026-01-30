Волгоградца осудили за госизмену и шпионаж на 18 лет

В Волгограде вынесли приговор по уголовному делу о госизмене. 52-летнего Павла Палехова приговорили к 18 годам лишения свободы после того, как он по заданию СБУ организовал аэрофотосъемку воинской части в Волгограде с помощью квадрокоптера. Как сообщает пресс-служба областного суда, не поддерживающий проведение спецоперации гражданин выразил намерение помогать СБУ и выполнять любые задания не территории РФ.
Шпиона задержали раньше, чем он успел передать украинским кураторам материалы. Расследованием уголовного дела занималось УФСБ России по Волгоградской области.
— Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Палехова к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, — рассказали в прокуратуре Волгоградской области. Суд учел, что Палехов уже был ранее судим.