В Волгограде вынесли приговор по уголовному делу о госизмене. 52-летнего Павла Палехова приговорили к 18 годам лишения свободы после того, как он по заданию СБУ организовал аэрофотосъемку воинской части в Волгограде с помощью квадрокоптера. Как сообщает пресс-служба областного суда, не поддерживающий проведение спецоперации гражданин выразил намерение помогать СБУ и выполнять любые задания не территории РФ.