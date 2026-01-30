Ричмонд
Два человека погибли в результате пожара в коттедже в Кировском районе Ленобласти

В частном доме в коттеджном поселке «Львовские лужки» Кировского района Ленинградской области произошел пожар, сообщили 30 января в ГУ МЧС по региону. По данным 47news, инцидент унес жизни двух человек.

Источник: Коммерсантъ

Огонь полностью уничтожил одноэтажное здание с мансардой по адресу: улица Боровая, 28. После ликвидации открытого горения спасатели разобрали конструкции, чтобы осмотреть место происшествия.

Тела погибших сильно обгорели, их данные устанавливаются.