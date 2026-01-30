Два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Усольском районе

На трассе в Усольском районе столкнулись четыре легковых автомобиля. Авария произошла 30 января в 10:35 по местному времени возле моста через реку Белая. Как рассказали КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, на 1795-м километре федеральной дороги «Сибирь» 47-летний водитель «Тойота Витц» после обгона не справился с управлением и наехал на ограждение.
— После этого он выехал на встречную полосу встречного, где столкнулся с иномаркой «Хонда Стэпвэгон». От удара минивэн отбросило на «Газель», в заднюю часть которого въехала «Хонда Фит», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В результате аварии водители автомобилей «Тойота Витц» и «Газель» были госпитализированы в больницу. Движение на участке восстановлено в обоих направлениях.
