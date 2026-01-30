Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре банда подростков-зацеперов забросала камнями вагон трамвая

Группа подростков камнями разбила стекла в общественном транспорте в Краснодаре.

Источник: Соцсети

В Краснодаре банда подростков-зацеперов разбила камнями окно трамвая, сообщает пресс-служба УМВД России по краевой столице.

Ранее в социальных сетях появились видео, как группа подростков камнями разила стекла в общественном транспорте, а также, зацепившись за заднюю часть вагона трамвая, проехала так несколько остановок.

Правоохранители организовали проверку. Действиям ребятам будет дана правовая оценка, в том числе с учетом оценки причиненного ущерба.

«Детский зацепинг не только опасен, но и может стать основанием для постановки несовершеннолетнего правонарушителя для профилактический учет», — говорится в сообщении.