В Краснодаре банда подростков-зацеперов забросала камнями вагон трамвая

В Краснодаре банда подростков-зацеперов разбила камнями окно трамвая, сообщает пресс-служба УМВД России по краевой столице.
Ранее в социальных сетях появились видео, как группа подростков камнями разила стекла в общественном транспорте, а также, зацепившись за заднюю часть вагона трамвая, проехала так несколько остановок.
Правоохранители организовали проверку. Действиям ребятам будет дана правовая оценка, в том числе с учетом оценки причиненного ущерба.
«Детский зацепинг не только опасен, но и может стать основанием для постановки несовершеннолетнего правонарушителя для профилактический учет», — говорится в сообщении.