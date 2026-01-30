53 мигрантов доставили в полицию в Иловле под Волгоградом

В Иловлинском районе Волгоградской области сотрудники полиции провели очередной рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства иностранными гражданами. Проверки организовали сотрудники Отдела МВД России по Иловлинскому району.
Правоохранители работали по адресам пребывания иностранных граждан. Основное внимание уделяли законности нахождения на территории России и соблюдению правил трудовой деятельности.
В ходе мероприятий полицейские проверили 53 иностранных гражданина. Всех их доставили в подразделения полиции для проведения необходимых проверочных процедур и оформления документов.
В МВД уточняют, что такие рейды проводятся на постоянной основе. Их цель — выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства на территории района.
Ранее сообщалось об аналогичном рейде в Городищенском районе области.