За незаконные банковские операции на 957,7 млн осудили двух калининградок

Суд вынес приговор двум жительницам Калининградской области, обвиняемым в незаконном обналичивании денежных средств на сумму 957,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Как установил суд, с 1 января 2014 года по 16 апреля 2019 года трое подсудимых, действуя в составе организованной группы, переводили средства 72 юридических лиц, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций, с их банковских счетов на счета подконтрольных физических и юридических лиц. Общая сумма операций составила не менее 957,7 млн рублей.
Впоследствии деньги возвращались представителям клиентов в наличной форме. Вознаграждение организованной группы составляло не менее 5% от полученной суммы — всего не менее 47,9 млн рублей.
В судебном заседании обе женщины вину не признали. Уголовное дело в отношении третьего фигуранта выделено в отдельное производство.
Суд квалифицировал действия калининградок по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.
К смягчающим обстоятельствам суд отнёс положительные характеристики, совершение преступления впервые, наличие у одной из подсудимых малолетнего ребёнка и пожилого отца на иждивении, а также пожилой возраст и состояние здоровья другой подсудимой.
Приговором Центрального районного суда одной из обвиняемых назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, второй — 2 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.