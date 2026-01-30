За незаконные банковские операции на 957,7 млн осудили двух калининградок

Как установил суд, с 1 января 2014 года по 16 апреля 2019 года трое подсудимых, действуя в составе организованной группы, переводили средства 72 юридических лиц, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций, с их банковских счетов на счета подконтрольных физических и юридических лиц. Общая сумма операций составила не менее 957,7 млн рублей.