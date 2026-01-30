Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярске

Поисковые работы пройдут 30 и 31 января на территории деревни Кутурчин Партизанского района. В службе спасения уточнили, что мероприятия возобновили по заявке правоохранительных органов. «РИА Новости» со ссылкой на главное следственное управление СК по региону пишут, что возобновлены поиски семьи Усольцевых по поручению следователя. По словам источника агентства, мероприятия являются плановыми и они проходят в рамках расследования уголовного дела.