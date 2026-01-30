Четыре постояльца «прокопьевского чистилища» находятся в тяжёлом состоянии

По его словам, на 30 января в медицинских учреждениях региона находятся 17 человек в Новокузнецкой инфекционной больнице — из них один тяжело болен, 16 — в состоянии средней тяжести. В Прокопьевской городской больнице проходят лечение 34 пациента, трое из которых в тяжёлом состоянии, 25 — средней степени тяжести и шесть — в удовлетворительном состоянии. Также министр отметил, что у десяти госпитализированных в Новокузнецкой больнице сегодня получены отрицательные тесты, и они будут выписаны вместе с четырьмя пациентами из Прокопьевской больницы.