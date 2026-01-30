Четыре постояльца «прокопьевского чистилища» находятся в тяжёлом состоянии

По его словам, на 30 января в медицинских учреждениях региона находятся 17 человек в Новокузнецкой инфекционной больнице — из них один тяжело болен, 16 — в состоянии средней тяжести. В Прокопьевской городской больнице проходят лечение 34 пациента, трое из которых в тяжёлом состоянии, 25 — средней степени тяжести и шесть — в удовлетворительном состоянии. Также министр отметил, что у десяти госпитализированных в Новокузнецкой больнице сегодня получены отрицательные тесты, и они будут выписаны вместе с четырьмя пациентами из Прокопьевской больницы.
Напомним, что в Прокопьевском психоневрологическом доме-интернате за январь текущего года зафиксирована смерть девяти постояльцев. Трое из них скончались вследствие вирусной инфекции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование выявило серьёзные нарушения санитарных норм, низкий температурный режим в помещениях и факты кормления подопечных некачественной пищей. Инцидент произошёл в Кемеровской области, которая ранее уже привлекала внимание общественности в связи с резонансным делом о «роддоме смерти» в Новокузнецке.
