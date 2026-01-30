Четверо госпитализированных из интерната в Кузбассе находятся в тяжелом состоянии

Четыре человека, госпитализированных из интерната в Прокопьевске, находятся в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.
Число пациентов, приехавших в больницы из интерната, сократилось с 62 до 51 человека. 17 из них проходят лечение в Новокузнецкой больнице — один в тяжелом состоянии, 16 — в среднем.
— 34 человека в Прокопьевской городской больнице: три — в тяжелом состоянии, 25 — средней степени тяжести и шесть — в удовлетворительном состоянии, — цитирует его ТАСС.
В Кемеровской области за январь в пансионате Прокопьевска, где зафиксировали массовое заражение гриппом А, умерли девять постояльцев. После новостей в СМИ обратили внимание на старые отзывы о работе учреждения, где очевидцы жаловались на хамство и плохой уход за пациентами.
Администрация психоневрологического интерната в Прокопьевске незаконно удерживала в учреждении дееспособных инвалидов, отказываясь принимать у них заявления о расторжении договора и выходе. Об этом заявил юрист, правозащитник Алексей Мухин.