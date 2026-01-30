Четверо госпитализированных из интерната в Кузбассе находятся в тяжелом состоянии

В Кемеровской области за январь в пансионате Прокопьевска, где зафиксировали массовое заражение гриппом А, умерли девять постояльцев. После новостей в СМИ обратили внимание на старые отзывы о работе учреждения, где очевидцы жаловались на хамство и плохой уход за пациентами.