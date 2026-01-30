Инженер аэродромной службы аэропорта Иркутска предстанет перед судом

В итоге самолет получил повреждения при столкновении с тягачом. Стоимость ремонта оценивается более чем в 1,7 миллиона рублей. На борту находились 156 пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.