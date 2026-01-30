Инженер аэродромной службы аэропорта Иркутска предстанет перед судом. Сотрудник обвиняется в нарушении правил безопасности движения и работе воздушного транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, в ноябре 2024 года при буксировке самолета с помощью тягача произошло столкновение из-за необработанного покрытия рулежной дорожки и места стоянки.
— Инженер был обязан контролировать состояние взлетно-посадочной полосы и других зон в условиях сильного гололеда, но не сделал этого, — пояснили в следственном комитете.
В итоге самолет получил повреждения при столкновении с тягачом. Стоимость ремонта оценивается более чем в 1,7 миллиона рублей. На борту находились 156 пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.