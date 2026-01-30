Конфискация автомобиля и уголовная ответственность ожидают уличного гонщика из Приморья

Уличные гонки с несколькими участниками могут быть квалифицированы по более серьёзной статье — групповое хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ, максимально возможный срок лишения свободы — семь лет). Подобное уголовное дело было возбуждено в 2024 году во Владивостоке в отношении трёх молодых людей, дрифтовавших по Океанскому проспекту мимо зданий городской администрации и краевой прокуратуры. (Один из них разъезжал на «Жигулях»).