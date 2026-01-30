Конфискация автомобиля и уголовная ответственность ожидают уличного гонщика из Приморья

Молодой человек гонял по федеральной трассе «Уссури» на скорости 180 км/ч, устраивал дрифт в городе и другие экстремальные манёвры на дорогах общего пользования. Свою опасную езду он снимал на камеру мобильного телефона непосредственно во время вождения и выкладывал записи в социальных сетях (использование телефона во время управления транспортным средством уже является нарушением ПДД).
Когда до этих видео добрались сотрудники полиции и прокуратуры, эти манёвры были квалифицированы как совершённые из хулиганских побуждений действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Такое нарушение предусмотрено статьёй 267.1 УК РФ и предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
Видеозаписи приобщены к материалам уголовного дела.
Личность уличного гонщика установлена, парень задержан, его автомобиль отправлен на арест-площадку. Обстоятельства преступления выясняются, устанавливаются личности, которые также могут быть причастны к экстремальным гонкам и дрифту.
Уличные гонки с несколькими участниками могут быть квалифицированы по более серьёзной статье — групповое хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ, максимально возможный срок лишения свободы — семь лет). Подобное уголовное дело было возбуждено в 2024 году во Владивостоке в отношении трёх молодых людей, дрифтовавших по Океанскому проспекту мимо зданий городской администрации и краевой прокуратуры. (Один из них разъезжал на «Жигулях»).
В Артёме дрифтеры и стритрейсеры обычно собираются возле Дворца культуры угольщиков.