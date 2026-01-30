В Петербурге предотвратили заказанное Украиной покушение на военнослужащего

«Федеральной службой безопасности РФ на территории Санкт-Петербурга пресечена противоправная деятельность сторонника запрещенной в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего», — отметили в ЦОС.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ. У него изъят снаряженный патронами пистолет Макарова с глушителем.
По данным ФСБ, подозреваемый через мессенджер Telegram вступил в переписку с вербовщиком и выразил готовность совершить теракт в поддержку киевского режима. Он получил от куратора огнестрельное оружие и успел провести разведку по адресу жительства военнослужащего, готовясь к убийству.
В отношении задержанного следственной службой УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
В ФСБ вновь напомнили о неснижающейся активности спецслужб Украины по поиску в интернет-пространстве, соцсетях и зарубежных мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий, предупредив об уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ.