В Петербурге предотвратили заказанное Украиной покушение на военнослужащего

По данным ФСБ, подозреваемый через мессенджер Telegram вступил в переписку с вербовщиком и выразил готовность совершить теракт в поддержку киевского режима. Он получил от куратора огнестрельное оружие и успел провести разведку по адресу жительства военнослужащего, готовясь к убийству.