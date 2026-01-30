«Лидеры с улицы»: в Ташкенте задержана банда вымогателей, состоящая из 18-летних парней

Как сообщили правоохранительные органы, именно он собрал вокруг себя сверстников и сформировал преступную группировку. Действуя по предварительному сговору, участники группы представлялись незнакомым людям «лидерами, решающими уличные проблемы», после чего запугивали их, избивали и с применением насилия завладевали их деньгами и другими материальными ценностями.
В одном из эпизодов злоумышленники «поставили на счётчик» 18-летнего парня и начали регулярно требовать у него деньги. В случае задержки выплат или отказа они применяли физическую силу, причиняли телесные повреждения и угрожали жизни и здоровью членов его семьи.
Сначала потерпевший передал им 100 долларов, затем — 2,5 млн сумов, а позже ещё 24 млн 896 тысяч сумов. На этом преступники не остановились и под угрозой насилия обязали молодого человека выплатить уже 14 тысяч долларов.
Именно после этого потерпевший обратился в правоохранительные органы. В момент получения очередной части денег — 2 тысяч долларов — участники организованной преступной группы были задержаны с поличным.
По данному факту в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса (вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору). В настоящее время проводятся следственные действия.