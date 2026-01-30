«Пусть весь мир подождёт»: как водители в Узбекистане превращают перекрёстки в место для встреч

На кадрах видно, как на перекрёстке встречаются два знакомых водителя. Вместо того чтобы, как это делают нормальные люди, съехать в сторону, остановиться уже за перекрёстком и спокойно продолжить разговор, они просто оставляют свои автомобили прямо на перекрёстке и начинают здороваться. Движение при этом полностью блокируется — но, как говорится, пусть весь мир подождёт.
Автомобиль Spark, оказавшийся позади, ждать не стал и объехал препятствие по встречной полосе, тем самым нарушив правила дорожного движения. Теоретически водитель мог получить штраф, однако, чем закончилась эта ситуация в реальности — неизвестно.
Но сама ситуация куда шире одного конкретного случая. Подобное на наших дорогах происходит регулярно: автомобили паркуют где попало — на перекрёстках, в узких проездах, вторым рядом. В итоге другие водители оказываются перед выбором — либо стоять и ждать неизвестно сколько, либо нарушать правила, потому что по-другому объехать просто невозможно.
И, судя по происходящему, в ближайшие годы изменить эту культуру вождения вряд ли получится. Ситуация на дорогах, увы, становится только хуже…