«Пусть весь мир подождёт»: как водители в Узбекистане превращают перекрёстки в место для встреч

На кадрах видно, как на перекрёстке встречаются два знакомых водителя. Вместо того чтобы, как это делают нормальные люди, съехать в сторону, остановиться уже за перекрёстком и спокойно продолжить разговор, они просто оставляют свои автомобили прямо на перекрёстке и начинают здороваться. Движение при этом полностью блокируется — но, как говорится, пусть весь мир подождёт.