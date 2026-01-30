Ричмонд
ФСБ задержала агента Украины, который планировал убить российского военнослужащего

В Санкт-Петербурге задержали агента спецслужб Украины, планировавшего убийство российского военнослужащего. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

По данным службы, мужчина действовал по указанию запрещенной в России украинской террористической организации и готовился к покушению в поддержку киевского режима.

Установлено, что злоумышленник через мессенджер вступил в переписку с куратором, получил от него оружие и проводил разведку места проживания военнослужащего. Федеральная служба безопасности отметила, что оперативники предотвратили преступление до его совершения.

При задержании у фигуранта изъяли пистолет Макарова с глушителем, полностью снаряженный патронами. В ФСБ подчеркнули, что мужчина был готов к совершению убийства и действовал под руководством иностранной спецслужбы.

Следователи УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье о участии в деятельности террористической организации. Ведомство ведет дальнейшее расследование обстоятельств подготовки покушения, передает РИА Новости.

В Челябинской области сотрудники ФСБ такжезадержали подозреваемых в хищении ферросплавов с Челябинского электрометаллургического комбината, национализированного в 2024 году.