В Петербурге предотвратили покушение на военного

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Санкт-Петербурга пресечена противоправная деятельность сторонника запрещенной в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего», — говорится в сообщении.
Установлено, что фигурант через Telegram вступил в переписку с вербовщиком и сообщил ему о готовности совершить теракт в поддержку киевского режима. Действуя по указанию куратора, он получил от него оружие, «провел разведку адреса проживания военнослужащего и приготовился к его убийству».
«Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России. У него изъят снаряженный патронами пистолет Макарова с приспособлением для бесшумной стрельбы», — отметили в ФСБ.
Следователями УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.