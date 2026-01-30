Ричмонд
В Петербурге предотвратили покушение на военного

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Задержан агент спецслужб Украины, планировавший убийство российского военнослужащего в Санкт-Петербурге, у него изъят пистолет с глушителем, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Санкт-Петербурга пресечена противоправная деятельность сторонника запрещенной в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего», — говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант через Telegram вступил в переписку с вербовщиком и сообщил ему о готовности совершить теракт в поддержку киевского режима. Действуя по указанию куратора, он получил от него оружие, «провел разведку адреса проживания военнослужащего и приготовился к его убийству».

«Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России. У него изъят снаряженный патронами пистолет Макарова с приспособлением для бесшумной стрельбы», — отметили в ФСБ.

Следователями УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.