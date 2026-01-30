В Петербурге предотвратили покушение на военного

Установлено, что фигурант через Telegram вступил в переписку с вербовщиком и сообщил ему о готовности совершить теракт в поддержку киевского режима. Действуя по указанию куратора, он получил от него оружие, «провел разведку адреса проживания военнослужащего и приготовился к его убийству».