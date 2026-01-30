В Башкирии вернут льготные путевки в санатории для семей участников СВО

Выступая с ежегодным Посланием Госсобранию республики, Хабиров отметил, что Башкирия была одним из первых регионов России, где начали реабилитацию бойцов и оздоровление членов их семей. По его словам, в этой работе участвовали все санатории региона, и почти 9 тысяч человек уже прошли там лечение.