В Башкирии вернут льготные путевки в санатории для семей участников СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил восстановить одну из мер поддержек для участников специальной военной операции и их семей. Речь идет о льготе на санаторно-курортное лечение для родственников военнослужащих, действие которой ранее было временно приостановлено из-за бюджетных ограничений.
Выступая с ежегодным Посланием Госсобранию республики, Хабиров отметил, что Башкирия была одним из первых регионов России, где начали реабилитацию бойцов и оздоровление членов их семей. По его словам, в этой работе участвовали все санатории региона, и почти 9 тысяч человек уже прошли там лечение.
Глава республики заявил, что считает решение о приостановке льготы неуместным. Он подчеркнул, что это не обычная статья расходов, а долг перед участниками СВО и их близкими. Хабиров дал прямое поручение правительству региона определить необходимые источники финансирования и возобновить поддержку в полном объеме.
