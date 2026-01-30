Иностранец предстанет перед судом в Москве за попытку дачи взятки инспектору ДПС

Ранее другой иностранец стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался дать взятку инспектору ДПС в Москве. Мужчина хотел дать сотруднику 12 тысяч за несоставление протокола об административном правонарушении. В итоге его задержали. Иностранец признал вину.