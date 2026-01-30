В Нижнем Новгороде владелец номеров «ЕКХ» подал иск в суд на ГИБДД и МВД

После публикации материалов о номерах «ЕКХ» их обладатель Александр пришёл в МРЭО, где госзнак хранился с ноября, но сотрудники отказались возвращать его, ссылаясь на «распоряжение сверху». В связи с этим Александр вместе с юристами подал иск в суд, первое заседание назначено на февраль.