В Нижнем Новгороде владелец номеров «ЕКХ» подал иск в суд на ГИБДД и МВД

После публикации материалов о номерах «ЕКХ» их обладатель Александр пришёл в МРЭО, где госзнак хранился с ноября, но сотрудники отказались возвращать его, ссылаясь на «распоряжение сверху». В связи с этим Александр вместе с юристами подал иск в суд, первое заседание назначено на февраль.
Ранее в России началось массовое изъятие автомобильных номеров «ЕКХ» из‑за соображений безопасности. История получила огласку после того, как жителю Нижнего Новгорода отказали в возврате номера, сославшись на «свежее распоряжение» и федеральные законы о безопасности и гостайне.
