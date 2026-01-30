Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде владелец номеров «ЕКХ» подал иск в суд на ГИБДД и МВД

Владелец номеров с надписью «ЕКХ» обратился в суд на сотрудников ГУ ОБДД и ГУ МВД Нижнего Новгорода из‑за отказа вернуть его госзнак, изъятый ещё в ноябре. Об этом сообщил Mash.

Источник: Life.ru

После публикации материалов о номерах «ЕКХ» их обладатель Александр пришёл в МРЭО, где госзнак хранился с ноября, но сотрудники отказались возвращать его, ссылаясь на «распоряжение сверху». В связи с этим Александр вместе с юристами подал иск в суд, первое заседание назначено на февраль.

Ранее в России началось массовое изъятие автомобильных номеров «ЕКХ» из‑за соображений безопасности. История получила огласку после того, как жителю Нижнего Новгорода отказали в возврате номера, сославшись на «свежее распоряжение» и федеральные законы о безопасности и гостайне.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.