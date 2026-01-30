«Не справилась с эмоциональной нагрузкой»: воспитательница пойдет под суд за попытку придушить ребенка фартуком

В Барнауле бывшая воспитательница частного детского сада «Мишутка» предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с двухлетним ребенком. Расследование по делу завершено, пишет «КП-Барнаул» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.
Следователь Дмитрий Черепанов пояснил, что инцидент произошел в июле 2025 года. Поводом для возбуждения уголовного дела стало видео из детсада, на котором воспитательница, пережимая ребенку шею фартушком, трясет его, а затем уводит в туалет.
«Сказала, да совершила, сорвалась, не справилась с эмоциональной нагрузкой. По ее словам, ребенок взял чужой нагрудник, хотя она ему неоднократно говорила, что брать чужое нельзя. Но малышу было всего 2,5 года на тот момент, он и понимать ее требований не мог», — уточнил следователь.
Мама мальчика обратилась в правоохранительные органы после того, как запись ей передала другая родительница. Медицинское освидетельствование зафиксировало у ребенка ушибы мягких тканей шеи.
Заведующая детсадом Татьяна Войтенко после происшествия рассказала, что была в шоке от видео. Она отметила, что воспитательница при трудоустройстве имела хорошие рекомендации.
Выяснилось, что родители и ранее жаловались на эту воспитательницу. Детский сад «Мишутка» по данному адресу больше не работает, а его руководителю также может грозить уголовная ответственность. Обвиняемой воспитательнице грозит наказание до трех лет лишения свободы.
Ранее чудовищный случай произошел в одном из детских садов Новосибирска. Родители обвинили одну из воспитательниц в избиении детей. Женщина выбирала в качестве жертв тех, кто ещё не научился хорошо говорить.