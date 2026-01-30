Глава Кузбасса поручил отстранить от работы директрису «прокопьевского чистилища»

Напомним, в доме-интернате Прокопьевска за январь умерли девять постояльцев. До этого сообщалось о вспышке гриппа в учреждении. Известно, что в интернате царили антисанитария и жуткий холод. Есть сведения, что постояльцев кормили тухлой едой. Примечательно, что события разворачиваются в Кемеровской области, где недавно прогремела история с «роддомом смерти». Тогда местный губернатор Илья Середюк обвинил в трагедии самих рожениц.