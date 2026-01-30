Глава Кузбасса поручил отстранить от работы директрису «прокопьевского чистилища»

«Сегодня сразу по прилете дал поручение временно отстранить директора. Она заинтересованное лицо. Я не говорю об увольнение, а о временном отстранении», — заявил он журналистам.
Напомним, ранее прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудников Прокопьевского дома-интерната после трагической гибели девяти проживающих там инвалидов. Основанием стало нарушение требований санитарно-эпидемиологического контроля, приведшее к несчастному случаю. Следствие рассматривает версию халатности персонала, которая привела к гибели людей. Нарушения касаются несоблюдения элементарных условий проживания и содержания граждан, находящихся на попечительстве заведения.
Согласно статье Уголовного кодекса РФ, максимальный срок лишения свободы за подобное преступление составляет семь лет тюремного заключения. Теперь предстоит выяснить степень вины каждого должностного лица, участвовавшего в управлении учреждением, чтобы определить справедливое наказание. До завершения расследования судьба Морозовой остаётся неопределённой.
Напомним, в доме-интернате Прокопьевска за январь умерли девять постояльцев. До этого сообщалось о вспышке гриппа в учреждении. Известно, что в интернате царили антисанитария и жуткий холод. Есть сведения, что постояльцев кормили тухлой едой. Примечательно, что события разворачиваются в Кемеровской области, где недавно прогремела история с «роддомом смерти». Тогда местный губернатор Илья Середюк обвинил в трагедии самих рожениц.
