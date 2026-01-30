Омичка в нетрезвом виде угнала машину и повредила другую

Женщина, будучи в нетрезвом виде, села в чужую незапертую машину с работающим двигателем и тронулась. С управлением она не справилась и, двигаясь задним ходом, наехала на припаркованный рядом автомобиль. Полицейские также выяснили, что у омички просроченное водительское удостоврение.