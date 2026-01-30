Омичка в нетрезвом виде угнала машину и повредила другую

40-летнюю омичку подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Инцидент случился в Нефтяниках, на улице Энергетиков.
Женщина, будучи в нетрезвом виде, села в чужую незапертую машину с работающим двигателем и тронулась. С управлением она не справилась и, двигаясь задним ходом, наехала на припаркованный рядом автомобиль. Полицейские также выяснили, что у омички просроченное водительское удостоврение.
В итоге омичку привлекли к административной ответственности за отказ пройти алкотест. Ей наложили штраф в размере 45 тысяч рублей.
«Санкция статьи “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения” предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Также женщине предстоит решить вопрос возмещения материального ущерба с владельцем поврежденного автомобиля», — уточнили в ведомстве.