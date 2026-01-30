«Склонили инвестора к даче взятки в сумме 3,2 млн». Суд в Минске вынес приговор о подстрекательстве и мошенничестве

Сообщается также что обвиняемая склоняла к даче взятке должностному лицу директора другого общества с ограниченной ответственностью в размере 2,5 тысяч долларов. В результате обвиняемая по совокупности преступлений приговорена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 22,5 тысяч рублей. А мужчинам назначили по семь лет колонии усиленного режима, со штрафом в размере 18 тысяч рублей.