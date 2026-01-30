«Склонили инвестора к даче взятки в сумме 3,2 млн». Суд в Минске вынес приговор о подстрекательстве и мошенничестве

Вынесен приговор по уголовному делу о подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве, пишет БелТА со ссылкой на Минский городской суд.
Сообщается, что одна из обвиняемых была учредителем и директором по производству частного унитарного предприятия. С 23 ноября 2021 года по 14 января 2025 года она подстрекала и склоняла инвестора — учредителя ООО к даче взятки в размере 800 тысяч долларов.
А взамен обещала оказать помощь по предоставлению земельного участка и согласованию реализации на нем инвестпроекта. Она заверяла, что имеет знакомых среди должностных лиц госорганов.
Выяснилось, что обвиняемая заключала от имени предприятия притворные сделки, в результате которых на расчетный счет предприятия поступило 167,5 тысяч рублей для последующей передачи их якобы в качестве взятки должностным лицам.
Два других фигуранта — индивидуальный предприниматель и его друг, замдиректора минской организации, представились этому же инвестору должностными лицами. Они склонили инвестора к даче взятки в сумме 3,2 миллионов рублей. Уточняется, что взятка была замаскирована под договор займа. Инвестору обещали содействие в реализации инвестиционного проекта и приобретении одной из гостиниц в городе Минске.
Сообщается также что обвиняемая склоняла к даче взятке должностному лицу директора другого общества с ограниченной ответственностью в размере 2,5 тысяч долларов. В результате обвиняемая по совокупности преступлений приговорена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 22,5 тысяч рублей. А мужчинам назначили по семь лет колонии усиленного режима, со штрафом в размере 18 тысяч рублей.
Информируют, что приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
Ранее мы писали, что СК обнародовал детали взрыва многоэтажки в Гомеле: «На кухне была закрыта вентиляция, а перед взрывом загорелся шкафчик».
Еще рассказали, что в Минске милиция задержала отца, который дал подзатыльник сыну, делая с ним дома уроки.
Узнайте, что Украина вышла из важного соглашения с Беларусью спустя 25 лет.
Нацбанк сообщил, что какао, мясо с молоком и бензин влияют на рост инфляции в Беларуси.
Прочитайте, что в Беларуси реставраторы раскрыли икону Богоматери Одигитрия XVII века под двумя слоями более поздних изображений: «Можно увидеть только до 1 февраля».