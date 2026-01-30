Глава Кузбасса поручил отстранить от работы директора прокопьевского интерната

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в пятницу, 30 января, поручил временно отстранить от работы директора прокопьевского интерната Елену Морозову, в котором за январь скончались девять человек.
— Сегодня сразу по прилете дал поручение временно отстранить директора. Она заинтересованное лицо. Я не говорю об увольнении, а о временном отстранении, — цитирует главу региона ТАСС.
В Кемеровской области за январь в пансионате Прокопьевска, где зафиксировали массовое заражение гриппом А, умерли девять постояльцев. После новостей в СМИ обратили внимание на старые отзывы о работе учреждения, где очевидцы жаловались на хамство и плохой уход за пациентами.
Администрация психоневрологического интерната в Прокопьевске незаконно удерживала в учреждении дееспособных инвалидов, отказываясь принимать у них заявления о расторжении договора и выходе. Об этом заявил юрист, правозащитник Алексей Мухин.