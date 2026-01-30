Mash: Экс-налоговик из Москвы перевел тете пять миллионов и подал на нее в суд

Бывший сотрудник ФНС придумал схему, как заработать на своей же родственнице. Он перевел своей тете пять миллионов рублей, затем получил от нее эти деньги наличкой и подал на женщину в суд с требованием, чтобы она вновь вернула деньги и пени. Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в Telegram-канале Mash.
— Экс-налоговик из Москвы протестировал на родной тете новый способ мошенничества — перевел ей пять миллионов безналом, забрал их налом и подал в суд за неосновательное обогащение с требованием еще раз вернуть эти пять миллионов плюс пени, — говорится в публикации.
Мужчина пять раз перевел женщине по миллиону. Его родственница ни о чем не догадалась, так как экс-налоговик убедил ее в том, что у него якобы заблокировали карты. Она вернула ему деньги наличкой. Получив деньги, мужчина пошел в суд с требованием вернуть деньги на карту. В инстанции отклонили первый иск москвича. Тогда он попробовал снова и подал пять ходатайств. Мужчина имеет судимость за подобные махинации. В 2016-м его якобы отправили за решетку на 2,5 года за хищение 41 миллиона рублей.
Ранее аферисты обманули пенсионерку из Подольска на 147 тысяч рублей. Делом заинтересовалась прокуратура. Сотрудники ведомства обратились в суд с требованием взыскать сумму с владельца банковского счета, на который поступили деньги. Прокуроры объяснили это тем, что человек неосновательно обогатился. В итоге суд удовлетворил требования, женщине вернут деньги.