Mash: Экс-налоговик из Москвы перевел тете пять миллионов и подал на нее в суд

Мужчина пять раз перевел женщине по миллиону. Его родственница ни о чем не догадалась, так как экс-налоговик убедил ее в том, что у него якобы заблокировали карты. Она вернула ему деньги наличкой. Получив деньги, мужчина пошел в суд с требованием вернуть деньги на карту. В инстанции отклонили первый иск москвича. Тогда он попробовал снова и подал пять ходатайств. Мужчина имеет судимость за подобные махинации. В 2016-м его якобы отправили за решетку на 2,5 года за хищение 41 миллиона рублей.