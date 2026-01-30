В дни Крещения ФСБ в Башкирии предотвратила теракт

Во время Послания Госсобранию глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в праздник Крещения сотрудники ФСБ предотвратили попытку тяжелого теракта в республике и ликвидировали террориста в ходе столкновения.
Хабиров отметил, что с начала СВО Башкирия стала одним из наиболее атакуемых регионов, и поблагодарил все силовые структуры за обеспечение безопасности. Он также рассказал о работе по защите важных объектов от атак дронов. Промышленные предприятия уже оснащены системами защиты, включая комплексы «Панцирь».
Глава республики добавил, что сейчас атаки все чаще смещаются на объекты энергоснабжения, и поручил расширить их защиту.
