В дни Крещения ФСБ в Башкирии предотвратила теракт

Хабиров отметил, что с начала СВО Башкирия стала одним из наиболее атакуемых регионов, и поблагодарил все силовые структуры за обеспечение безопасности. Он также рассказал о работе по защите важных объектов от атак дронов. Промышленные предприятия уже оснащены системами защиты, включая комплексы «Панцирь».