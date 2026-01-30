В Подмосковье задержали курьера мошенников, собравшего 50 миллионов рублей за три дня

Одной из жертв злоумышленников стала жительница Солнечногорска. Все началось с приглашения в фейковую рабочую группу в мессенджере. Как только женщина перешла по ссылке, ей позвонили лжесиловики и заявили, что она подозревается в финансировании ВСУ и в ее доме вот-вот проведут обыск. Чтобы «спасти» сбережения, потерпевшую убедили передать около 7 миллионов рублей курьеру, который приехал прямо к ней домой.