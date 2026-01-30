В Подмосковье задержали курьера мошенников, собравшего 50 миллионов рублей за три дня

Сотрудники уголовного розыска в Солнечногорске задержали 20-летнего жителя Сахалинской области, который работал посыльным у телефонных аферистов. Всего за три дня пребывания в Московском регионе молодой человек успел забрать у обманутых граждан более 50 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Одной из жертв злоумышленников стала жительница Солнечногорска. Все началось с приглашения в фейковую рабочую группу в мессенджере. Как только женщина перешла по ссылке, ей позвонили лжесиловики и заявили, что она подозревается в финансировании ВСУ и в ее доме вот-вот проведут обыск. Чтобы «спасти» сбережения, потерпевшую убедили передать около 7 миллионов рублей курьеру, который приехал прямо к ней домой.
Полицейские вычислили маршрут посыльного по камерам видеонаблюдения и задержали его в Москве. Задержанный заявил, что его самого обманули аферисты под видом силовиков, уговорив приехать для перевозки денег. За три дня сахалинец объехал множество адресов, передав кураторам в общей сложности свыше 50 миллионов рублей.
Молодой человек стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, суд уже отправил его под арест. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства схемы.