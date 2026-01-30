В Новосибирске задержали 9 человек по делу о мошенничестве с автоподставами

Полиция Новосибирска пресекла деятельность преступной группы, которая зарабатывала на фиктивных ДТП. Задержаны 9 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму около 6,8 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.
По данным следствия, двое местных жителей организовали схему, вовлекая в нее родственников и знакомых. Они инсценировали аварии, оформляли европротоколы без ГАИ и завышали ущерб с помощью оценщика из частной компании.
Машины после «аварий» ремонтировали в собственном гараже и перепродавали. Установлено уже 17 эпизодов, совершенных с июня 2024 по январь 2025 года.
В ходе обысков изъяли банковские карты, телефоны и ноутбуки. Одному из организаторов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города. По версии правоохранителей, в схеме могли быть задействованы до 14 человек.