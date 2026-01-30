В Новосибирске задержали 9 человек по делу о мошенничестве с автоподставами

Полиция Новосибирска пресекла деятельность преступной группы, которая зарабатывала на фиктивных ДТП. Задержаны 9 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму около 6,8 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.