В Забайкалье завели дело после высадки из поезда подростка на другой станции

В Забайкальском крае завели уголовное дело по факту высадки из поезда подростка на другой станции. Напомним, 25 января 2026 года 16-летний студент сел в поезд, чтобы добраться до учебы в город Шилка. Но нужную станцию подросток проспал, а проводник не разбудила его вовремя.
— Проводница сказала быстрее собираться и выходить на ближайшей станции — Карымской, — рассказал парень в беседе с корреспондентом КП-Иркутск.
В тот день на улице был 40-градусный мороз, а до дома — целых 150 километров. После данной ситуации следователи завели дело по статье "Оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Прокуратура на транспорте контролирует расследование.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что инженер аэродромной службы аэропорта областного центра предстанет перед судом.