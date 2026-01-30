В Забайкалье завели дело после высадки из поезда подростка на другой станции

В Забайкальском крае завели уголовное дело по факту высадки из поезда подростка на другой станции. Напомним, 25 января 2026 года 16-летний студент сел в поезд, чтобы добраться до учебы в город Шилка. Но нужную станцию подросток проспал, а проводник не разбудила его вовремя.