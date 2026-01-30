Ричмонд
В Забайкалье завели дело после высадки из поезда подростка на другой станции

Проводница высадила студента в 150 км от нужной станции.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкальском крае завели уголовное дело по факту высадки из поезда подростка на другой станции. Напомним, 25 января 2026 года 16-летний студент сел в поезд, чтобы добраться до учебы в город Шилка. Но нужную станцию подросток проспал, а проводник не разбудила его вовремя.

— Проводница сказала быстрее собираться и выходить на ближайшей станции — Карымской, — рассказал парень в беседе с корреспондентом КП-Иркутск.

В тот день на улице был 40-градусный мороз, а до дома — целых 150 километров. После данной ситуации следователи завели дело по статье "Оказание услуг,

не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Прокуратура на транспорте контролирует расследование.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что инженер аэродромной службы аэропорта областного центра предстанет перед судом.