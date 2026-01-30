В Омске школьник в тяжёлом состоянии после наезда троллейбуса

Минздрав Омской области сообщил Om1 Омск о состоянии школьника, которого сбил троллейбус 29 января в центре Омска. По информации ведомства, мальчик ещё находится в реанимации, его состояние стабильно тяжёлое. Ребёнок получает всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, инцидент произошёл на пешеходном переходе по проспекту Карла Маркса. Троллейбус выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и сбил школьника, который переходил дорогу на зелёный свет. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту наезда на ребёнка.
Также полицейские обнаружили нарушения в содержании дороги у «Дома печати», что могло повлиять на безопасность пешеходов. Возбуждено административное дело о несоблюдении требований безопасности дорожного движения.