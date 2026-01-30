Ричмонд
-11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске школьник в тяжёлом состоянии после наезда троллейбуса

Школьник госпитализирован в реанимацию в тяжёлом состоянии после ДТП на проспекте Карла Маркса.

Источник: Om1 Омск

Минздрав Омской области сообщил Om1 Омск о состоянии школьника, которого сбил троллейбус 29 января в центре Омска. По информации ведомства, мальчик ещё находится в реанимации, его состояние стабильно тяжёлое. Ребёнок получает всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, инцидент произошёл на пешеходном переходе по проспекту Карла Маркса. Троллейбус выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и сбил школьника, который переходил дорогу на зелёный свет. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту наезда на ребёнка.

Также полицейские обнаружили нарушения в содержании дороги у «Дома печати», что могло повлиять на безопасность пешеходов. Возбуждено административное дело о несоблюдении требований безопасности дорожного движения.