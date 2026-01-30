В Омске школьник в тяжёлом состоянии после наезда троллейбуса

Напомним, инцидент произошёл на пешеходном переходе по проспекту Карла Маркса. Троллейбус выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и сбил школьника, который переходил дорогу на зелёный свет. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту наезда на ребёнка.