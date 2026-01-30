Военнослужащий сбил подростка в Новосибирске и получил штраф

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу Егора Жукова, военнослужащего, который 23 мая 2025 года, управляя своим исправным автомобилем, сбил несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП подростку был причинён тяжкий вред здоровью.