Военнослужащий сбил подростка в Новосибирске и получил штраф

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу Егора Жукова, военнослужащего, который 23 мая 2025 года, управляя своим исправным автомобилем, сбил несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП подростку был причинён тяжкий вред здоровью.
Суд назначил Жукову штраф в размере 100 тысяч рублей и лишил права управлять транспортными средствами на 1,5 года.
Также частично удовлетворен гражданский иск о компенсации морального вреда — с осуждённого взыщут 418 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирца приговорили к 14 годам за госизмену и финансирование терроризма.