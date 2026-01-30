Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащий сбил подростка в Новосибирске и получил штраф

Также частично удовлетворен гражданский иск о компенсации морального вреда.

Источник: Аргументы и факты

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу Егора Жукова, военнослужащего, который 23 мая 2025 года, управляя своим исправным автомобилем, сбил несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП подростку был причинён тяжкий вред здоровью.

Суд назначил Жукову штраф в размере 100 тысяч рублей и лишил права управлять транспортными средствами на 1,5 года.

Также частично удовлетворен гражданский иск о компенсации морального вреда — с осуждённого взыщут 418 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирца приговорили к 14 годам за госизмену и финансирование терроризма.