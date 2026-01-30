Мопедист погиб под колесами иномарки в Славянском районе

Авария произошла вечером 29 января на ул. Комсомольской. 30-летняя местная жительница за рулем автомобиля «Киа» выехала на встречную полосу и врезалась в мотоцикл «Сузуки» под управлением 43-летнего мужчины.
Пострадавший скончался на месте от полученных травм. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка.
Ранее мы писали, что в Краснодаре водитель «Мустанг» влетел в столб, пострадал 13-летний мальчик. Ребенка забрали в больницу, правоохранители проводят проверку.