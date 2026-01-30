Ричмонд
Гострудинспекция расследует гибель работника при обрушении ТЦ в Новосибирске

Результаты расследования направят в следственные органы для принятия процессуального решения.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция труда в Новосибирской области начала расследование в связи с гибелью сотрудника при обрушении торгового центра в Новосибирске. Напомним, что все произошло 21 января на улице Наумова, 26.

— В результате обрушения обрушения под завалами оказался подсобный рабочий, гражданин Республики Узбекистан. Он работал в магазине одежду, — сообщил руководитель руководитель Государственной инспекции труда в Новосибирской области Вадим Балашов.

Сотрудника достали из-под завалов и передали врачам скорой помощи. К сожалению, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия спасти мужчину не удалось.

Сейчас в Гострудинспекции проводится расследование, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.