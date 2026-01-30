Ричмонд
Суд в Дальнегорске рассмотрит дело о надругательстве над флагом России

Двух местных жителей обвиняют в осквернении государственного символа.

Источник: Комсомольская правда

В Дальнегорске мировой суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух молодых людей 2003 и 2004 годов рождения. Их обвиняют в надругательстве над Государственным флагом Российской Федерации (статья 329 УК РФ).

По данным следствия, 26 января 2025 года обвиняемые, договорившись заранее, поднялись на сопку «Пик Вербованных» в черте города. Там они демонстративно сорвали установленный на вершине российский флаг.

После этого они унесли полотнище в лесной массив. Там маркером нанесли на флаг оскорбительные надписи и рисунки, что расценивается как осквернение государственного символа. Затем они бросили испорченный флаг и закопали его в снег.

Противоправные действия были выявлены и пресечены сотрудниками территориального подразделения УФСБ России по Приморскому краю. Прокуратура Дальнегорска утвердила обвинение, и материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.