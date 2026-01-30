Три женщины незаконно обналичили материнский капитал в Усолье-Сибирском

IrkutskMedia, 30 января. В Усолье-Сибирском полицейские задержали троих подозреваемых в мошенничестве при обналичивании сертификатов материнского капитала. Злоумышленниками оказались риелтор и женщина из Усолья, а также жительница Тайшета. Общий ущерб от преступления превысил 957 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейские установили, что с ноября 2023 по январь 2024 года 44— и 23-летние женщины договорились с риелтором и фиктивно приобрели один и тот же дом в СНТ «Елочка». Злоумышленницы под видом улучшения жилищных условий семьи использовали государственные сертификаты на материнский капитал при оплате недвижимости. При этом фигурантки предоставили ложные сведения о состоянии дома в отделение Пенсионного фонда РФ.
После совершения сделок усольская риелтор обналичила поступившие от государства деньги и 30% от суммы стоимости дома отдала соучастницам. Наличность, добытую преступным путём, участники группы тратили по своему усмотрению.
Преступление выявили и пресекли сотрудники МО МВД России «Усольский». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что приобретенный дом не приспособлен для круглогодичного проживания, в том числе в СНТ отсутствуют вода и электричество.
Правоохранители возбудили два уголовных дела по факту мошенничества при получении выплат. Фигуранткам назначили подписки о невыезде.
Ранее агентство сообщало, что Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрел дело 43-летней жительницы города, которая незаконно обналичила государственный и областной материнский капитал на сумму 528 тысяч рублей. Женщина использовала деньги для личных нужд и предпринимательской деятельности, подделав документы о целевом займе на строительство дома.