Три женщины незаконно обналичили материнский капитал в Усолье-Сибирском

Полицейские установили, что с ноября 2023 по январь 2024 года 44— и 23-летние женщины договорились с риелтором и фиктивно приобрели один и тот же дом в СНТ «Елочка». Злоумышленницы под видом улучшения жилищных условий семьи использовали государственные сертификаты на материнский капитал при оплате недвижимости. При этом фигурантки предоставили ложные сведения о состоянии дома в отделение Пенсионного фонда РФ.